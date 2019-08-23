Более 20,5 тысячи россиян на 1 января 2019 года перешагнули 100-летний возрастной рубеж. Как пишет газета Известия со ссылкой на данные Росстата, в РФ поставлен новый рекорд по численности долгожителей в возрасте от 100 лет и старше.

Более 20,5 тысячи россиян на 1 января 2019 года перешагнули 100-летний возрастной рубеж. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на Росстат, в РФ поставлен новый рекорд по численности долгожителей в возрасте от 100 лет и старше. По данным ведомства, на 1 января 2019 года в стране насчитывалось 20582 таких граждан — это на 17% больше, чем в 2017 году.Отмечается, что уже восемь лет подряд число столетних долгожителей растет уверенными темпами и за это время почти утроилась. При этом большинство россиян долгожителей — женщины – их более 70% (14687 человек).