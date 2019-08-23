Почти треть многодетных семей в Алтайском крае не обратились за положенными выплатами к школе. Для подготовки к новому учебному году им положены 7,5 тысяч рублей - на первоклассника и 5 тысяч рублей на учеников 2 – 11 классов.

Почти треть многодетных семей в Алтайском крае не обратились за положенными выплатами к школе. Для подготовки к новому учебному году им положены 7,5 тысяч рублей — на первоклассника и 5 тысяч рублей на учеников 2 – 11 классов.Как рассказала ГТРК "Алтай" министр социальной защиты края Наталья Оськина, сейчас выплаты получили 34 семьи, но это не все, кому положена финансовая поддержка.Министр подчеркнула, что независимо от дохода семьи многодетные семьи имеют право на получение помощи для подготовки детей к школе. В регионе 50 тысяч детей могут воспользоваться этой услугой. Для это родители должны обратиться в органы соцзащиты получить эти выплаты.Всего в бюджете края, по данным "Радио России — Алтай", на подготовку детей к школе из многодетных семей предусмотрено примерно 250 миллионов рублей. На данный момент родителям уже перечислено порядка 180 миллионов рублей.