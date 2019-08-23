Родительница музыканта Тимати попала в неприятную ситуацию. Сначала заблокировали микроблог Симоны Юнусовой, а после на нее напали с критикой.

Родительница музыканта Тимати попала в неприятную ситуацию.Сначала заблокировали микроблог Симоны Юнусовой, а после на нее напали с критикой.Все началась с поста матери рэпера Тимати в Instagram. Симонапожаловалась подписчикам, что ее микроблог на время был заблокированадминистраторами соцсети. Им не понравилось фото, на котором запечатлена еемаленькая внучка."Я приношу свои глубочайшие извинения пуританам отИнстаграм, что оскорбила их чувства! Они жаловались на видео, где Папазанимается в бассейне с Алисой, не просто так! Пятилетняя девочка была сбаллоном, с утяжелителями, в маске, в плавках, но... без бюстгальтера!!!Инстаграм публикацию удалил (Орфография и пунктуация автора сохранена)", -сообщила Симона Юнусова.После родительница звезды спросила у подписчиков, достаточноли детям на пляже трусиков, или даже малышкам необходимо надевать бюстгальтер. Мненияфолловеров Симоны Юнусовой разделились.Между тем в своем ЖЖ известный блогер Лена Миро заявила, чтовообще не должна публиковать фото внучки в соцсетях, темболее полуобнаженные. Более того, обозревательница считает, что Симона Юнусоваиспользует ребенка, чтобы прославиться."Нет смысла вопрошать, нужен ли ребенку бюстгальтер. Это – неправильная формулировка вопроса. Правильной будет другая: а кто разрешилвообще нарушать неприкосновенность жизни ребенка? Какого ***** старая бабкапытается быть популярной за счет фотографий внучки?!" – отчитала Лена Миро.