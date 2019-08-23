Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на своей странице в Instagram новый пост. Под ним она подняла довольно актуальную тему, которая волнует многих.

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на своей странице в Instagram новый пост. Под ним она подняла довольно актуальную тему, которая волнует многих.Актриса задалась вопросом – как провести последние дни перед апокалипсисом. Светская львица вообразила, что 1 сентября наступит конец света и рассказала, чем бы она занялась в последние дни перед смертью."Спасаться и эвакуироваться бессмысленно, ученые уверяют, что планете нашей придет каюк", – подчеркнула звезда.Анфиса, в свою очередь, первым делом призналась бы в любви своим самым близким людям. А затем, она взяла бы свою немногочисленную семью и улетела бы на Фиджи или на Бора-Бора."Купила бы билеты первого класса, сняла бы самый красивый отель на берегу океана, и всю эту неделю с хвостиком провела бы с самыми близкими людьми, так, как будто конца света и не должно наступить", – поделилась знаменитость.Зная о неминуемой смерти, артистка хотела бы в последние дни насладиться вкусной едой, природой, разговорами обо всем с ее мамой, обнимашки и беготней с сыном. Также она с удовольствием бы поболтала с дедушкой о политике и ловила бы морских обитателей на обед."Еще бы я хотела видеть моего папу, молчаливым и задумчиво вглядывающимся в даль океана... Но это уж совсем глубокие фантазии", – обнажила душу Чехова.В конце она добавила, что обязательно взяла бы с собой совсем близких друзей. Тех, с которыми она может быть сама собой. "Играли бы в карты все вместе, ужинали за большим столом, и много улыбались! Именно так я хочу провести последний день перед тем, как нашей чертовой удивительной планете придет каюк", – подытожила Анфиса.