Телеведущая выложила
в свой Instagram-аккаунт ролик с участием человека с эпилепсией. Инцидент произошел
на съемке очередного выпуска передачи Здоровье с Еленой Малышевой.
Телеведущая выложила
в свой Instagram-аккаунт ролик с участием человека с эпилепсией. Инцидент произошел
на съемке очередного выпуска передачи "Здоровье с Еленой Малышевой".
Одной из зрительниц внезапно стало плохо. Елена
Малышева сняла происходящее на видео и опубликовала в своем микроблоге соцсети,
видимо, из самых добрых побуждений.
"Если вы стали свидетелем такой ситуации, надо
знать правила. (1) Поверните голову человека набок; (2) Проследите чтобы он не
травмировался; (3) Не пытайтесь открыть рот; (4) Обязательно вызовите Скорую
помощь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.).
И все пациенты должны лечить эту болезнь! Она лечится!" – подписала ролик
ведущая. Однако вместо благодарности звезда подверглась жесткой критике со стороны
пользователей соцсети.
Фолловеры ополчились
против телеведущей. Многие отметили, что публиковать видео с человеком,
которому стало плохо, как
минимум некорректно. Некоторые напомнили о врачебной тайне.
"Как это подло,
показывать на всю страну этот эпизод!", "Прекрасно!!! А вы слышали о таком
понятии, как "врачебная тайна"? Хотя нет, вы не слышали", "Как можно показывать
такое на всю страну? Вам не стыдно? А если бы вас сняли, когда вам стало плохо?
Безобразие!", – дали под дых россияне. Телеведущая пока не ответила на нападки в свой адрес. Также неизвестно,
разрешила ли пострадавшая зрительница публиковать видео со своим участием.