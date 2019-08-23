Телеведущая выложила в свой Instagram-аккаунт ролик с участием человека с эпилепсией. Инцидент произошел на съемке очередного выпуска передачи Здоровье с Еленой Малышевой.

Телеведущая выложилав свой Instagram-аккаунт ролик с участием человека с эпилепсией. Инцидент произошелна съемке очередного выпуска передачи "Здоровье с Еленой Малышевой".Одной из зрительниц внезапно стало плохо. ЕленаМалышева сняла происходящее на видео и опубликовала в своем микроблоге соцсети,видимо, из самых добрых побуждений."Если вы стали свидетелем такой ситуации, надознать правила. (1) Поверните голову человека набок; (2) Проследите чтобы он нетравмировался; (3) Не пытайтесь открыть рот; (4) Обязательно вызовите Скоруюпомощь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.).И все пациенты должны лечить эту болезнь! Она лечится!" – подписала роликведущая. Однако вместо благодарности звезда подверглась жесткой критике со стороныпользователей соцсети.Фолловеры ополчилисьпротив телеведущей. Многие отметили, что публиковать видео с человеком,которому стало плохо, какминимум некорректно. Некоторые напомнили о врачебной тайне."Как это подло,показывать на всю страну этот эпизод!", "Прекрасно!!! А вы слышали о такомпонятии, как "врачебная тайна"? Хотя нет, вы не слышали", "Как можно показыватьтакое на всю страну? Вам не стыдно? А если бы вас сняли, когда вам стало плохо?Безобразие!", – дали под дых россияне. Телеведущая пока не ответила на нападки в свой адрес. Также неизвестно,разрешила ли пострадавшая зрительница публиковать видео со своим участием.