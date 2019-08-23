Шумиха вокруг Анастасии Заворотнюк разгорелась после того, как появились слухи об онкологическом заболевании у нее. Директор артистки прокомментировал эту информацию.

Шумиха вокруг Анастасии Заворотнюк разгорелась после того, как появились слухи об онкологическом заболевании у нее. Директор артистки прокомментировал эту информацию.Все началось с журнала "Тайны звезд", который поместил на обложке фотографию Анастасии Заворотнюк, а внутри разместил статью, в которой говорилось, что якобы у актрисы заподозрили рак мозга. Будто бы особо наблюдательные люди разглядели на шее у артистки шрам, который может свидетельствовать о взятии биопсии загрудинных узлов. Репортеры даже связались с медиками, чтобы те проанализировали эту ситуацию. "За грудину лезут, чтобы исключить лимфосаркому или лимфогрануломатоз – разновидности рака крови. То есть коллеги искали источник опухоли", – дали комментарий изданию врачи.Не добавила оптимизма и новость, что якобы Анастасия Заворотнюк отменила свое участие в спектакле "Все мужчины делают это". Тогда встревоженные журналисты связались с концертным директором артистки Стасом Христовым. Тот высказался относительно самочувствия звезды сериала "Моя прекрасная няня". "С Настей все нормально. Я не знаю, откуда они это взяли, Настя здорова", – цитирует близкого к актрисе человека РЕН ТВ.Официальный представитель актрисы прокомментировал данные об отказе участвовать в театральной постановке. "Я не занимался этим спектаклем, про этот спектакль никаких договоренностей у меня не было", – заявил Христов. Также он сказал, что вообще не знает, что писали журналисты про .