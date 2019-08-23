В преддверии боя между чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации Сергеем Ковалевым и претендентом на пояс Энтони Ярдом состоялась официальная церемония взвешивания соперников. Россиянин оказался на 300 граммов тяжелее британца.

В преддверии боя между чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации Сергеем Ковалевым и претендентом на пояс Энтони Ярдом состоялась официальная церемония взвешивания соперников. Россиянин оказался на 300 граммов тяжелее британца.Вес Ковалева составил 79,2 килограмма. Ярд потянул на 78,9 кг. Церемония взвешивания состоялась в Челябинске, где 24 августа пройдет бой между российским и британским боксерами.Напомним, что на счету 36-летнего Ковалева 33 победы, три поражения и одна ничья. 28-летний Ярд пока не испытал горечи поражений, победив во всех 18 поединках.