На Ленинградскую атомную станцию этим летом приехало рекордное число бойцов студенческих строительных отрядов. На Всероссийской стройке Мирный атом - ЛАЭС трудится более 300 человек из 16-ти регионов.

На Ленинградскую атомную станцию этим летом приехало рекордное число бойцов студенческих строительных отрядов. На Всероссийской стройке "Мирный атом — ЛАЭС" трудится более 300 человек из 16-ти регионов. Студенческие отряды России — одна из самых многочисленных молодежных организаций страны — она объединяет свыше 240-ка тысяч человек. Этот год для движения — юбилейный. Оно возникло 60 лет назад, напоминает телеканал "Россия 24".