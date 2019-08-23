Отчитаетесь через 30 дней - так по Brexit с Лондоном еще не разговаривал никто, возмущается британская пресса. Все это - о президенте Франции Макроне, который выслушал все то же самое, что британский премьер Джонсон накануне за бокалом вина рассказывал канцлеру Германии Меркель. Макрон нехотя поддержал Меркель по срокам Brexit, но Джонсону дал понять: на выход лучше бы поторопиться.

"Отчитаетесь через 30 дней" — так по Brexit с Лондоном еще не разговаривал никто, возмущается британская пресса. Все это — о президенте Франции Макроне, который выслушал все то же самое, что британский премьер Джонсон накануне за бокалом вина рассказывал канцлеру Германии Меркель. Макрон нехотя поддержал Меркель по срокам Brexit, но Джонсону дал понять: на выход лучше бы поторопиться.Если в Европе можно найти двух взаимоисключающих лидеров, то это Борис Джонсон и Эммануэль Макрон. Они отличаются не только внешне: взъерошенный британский премьер и щеголеватый президент Франции ведут свои страны в разных направлениях. Макрон намерен развивать общеевропейский проект, Джонсон обещает любой ценой вырвать из него Соединенное Королевство.Сейчас задача Джонсона — убедить европейских лидеров в том, что в соглашение о Brexit необходимо внести изменения. Британцы не готовы оставлять Северную Ирландию в едином таможенном союзе и торговой зоне ЕС.Накануне Джонсон встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая дает 30 дней на то, чтобы он сформулировал, каким образом после Brexit он собирается сохранить ирландскую границу открытой. Макрон это предложение Меркель в принципе поддержал, но с большой долей пессимизма.Джонсон утверждает, что существуют современные технические решения, которые позволяют контролировать поток грузов и пресекать контрабанду, не устанавливая на границе таможенных постов. Вопрос — успеет ли британское правительство подготовить все свои предложения за оставшиеся четыре недели, и примут ли их в итоге в ЕС. Главный переговорщик от Евросоюза Мишель Барнье пока отказывается что-либо комментировать.Для Джонсона это была первая поездка на континент в качестве премьер-министра, и прошла она не без шероховатостей. Официальную церемонию в Берлине испортили участники акции протеста.Сами переговоры проходили непринужденно, за бокалом вина, но позже на пресс-конференции Джонсон никак не мог правильно произнести имя Ангелы Меркель.Накануне поездки Джонсон отправил главе Евросовета Дональду Туску письмо с детальным разъяснением своей позиции. Но Туск продемонстрировал безразличие к суете британского премьера, опубликовав свою фотографию в гамаке. Так же легко и непринужденно чувствует себя инициатор референдума о Brexit Дэвид Кэмерон, позируя на отдыхе в Корнуэлле.У Бориса Джонсона впереди встреча большой семерки в Биаррице, где он опять увидит и Макрона, и Меркель, и всячески поддерживающего его Дональда Трампа. Известно, что у американского президента британский премьер числится в любимчиках.Но несмотря взаимную симпатию Джонсона и Трампа появились сообщения о том, что подруге британского премьера не выдают американскую визу. Якобы, причиной стало то, что Кэрри Саймондс недавно посещала Сомали. Эта страна для США находится в черном списке, и, указав в анкете это посещение, девушка Джонсона получила отказ автоматически.