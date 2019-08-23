Невоспитанность или шутка? – европейские СМИ и интернет-пользователи активно обсуждают поступок британского премьера во время фотосессии с президентом Франции. Борис Джонсон, находясь в Елисейском дворце на приёме у Эммануэля Макрона, положил ногу на кофейный столик.

Невоспитанность или шутка? – европейские СМИ и интернет-пользователи активно обсуждают поступок британского премьера во время фотосессии с президентом Франции. Борис Джонсон, находясь в Елисейском дворце на приёме у Эммануэля Макрона, положил ногу на кофейный столик.В соцсетях сразу посыпались комментарии: "какой стыд! клоунада! Полное отсутствие уважения! Представьте, что Макрон положил бы ногу на стол в Букингемском дворце!". Кто-то в ироничной манере похвалил Джонсона за то, что он настолько уверен в себе – даже в условиях напряженности из-за Брекзита.А вот британский телеканал "Скай Ньюс" – заступился за Джонсона. Журналисты утверждают, что Макрон сам в шутку предложил гостю чувствовать себя как дома и даже использовать столик, как скамеечку для ног. Британский премьер оценил юмор, положил ногу на стол буквально на секунду, после чего сразу извинился, отмечает телеканал "Россия 24".