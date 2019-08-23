Главный мировой конкурс для тех, кто любит и умеет работать руками, стартовал около часа назад в Казани. В чемпионате планеты по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills участвуют мастера из 63 стран. Специально для них местный выставочный центр переоборудовали в лаборатории и заводские цеха. Сборной России успехов сегодня пожелал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Главный мировой конкурс для тех, кто любит и умеет работать руками, стартовал около часа назад в Казани. В чемпионате планеты по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills участвуют мастера из 63 стран. Специально для них местный выставочный центр переоборудовали в лаборатории и заводские цеха. Сборной России успехов сегодня пожелал премьер-министр России Дмитрий Медведев.Какая команда самая громкая, понятно без слов. Сборная России еще и самая многочисленная — 62 участника. И все профессионалы. Они лучшие в своем деле. Каменщики, повара, ювелиры и сварщики будут представлять Россию на самом престижном чемпионате рабочих профессий — WorldSkills. Поддержать нашу сборную приехал Дмитрий Медведев:"Будем за вас болеть. Надеемся, что буквально через несколько дней наша сборная и вы, все здесь стоящие, в той или иной степени станете призерами".Россия, уже не первый раз принимающая крупнейшие международные события, вновь это делает на высшем уровне. Гостеприимная Казань встречает друзей. Почти полторы тысячи участников и для них целый город — "Казань Экспо", где сотни самых разных площадок на огромной территории. Главный талисман этого первенства — рыжий кот."Нам сегодня кота подарили, это талисман такой. Ходим, поддерживаем сборную", — рассказала заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.Только один кластер, который показали Дмитрию Медведеву, составляет почти 76 тысяч квадратных метров. По размерам это можно сравнить с тремя Красных площадями в Москве. Чемпионат в Казани уже называют самым масштабным.Наше будущее — в руках тех, кто программирует роботов. На что способна груда металла без человека? Ведь каждому инструменту нужен мастер. Быстрее, точнее, эффективнее роботов могут сделать только люди. И вот такие специалисты на вес золота.Но профессионалами не рождаются — ими становятся. Чтобы шагнуть в новую эру, нужно всерьез задуматься о подготовке кадров. Премьеру показали Межрегиональный центр компетенций, здесь обучают самым разным специальностям.Российская система образования должна задавать мировые стандарты. На нее государство выделяет миллиарды в рамках национальных проектов. О них подробнее было рассказано уже на встрече с главой Татарстана."Большая работа идет по общественному пространству. Есть хорошая федеральная поддержка и конкурс проектов "Комфортной среды" в малых городах, — рассказал президент Татарстана Рустам Минниханов.В казанском Кремле Медведев встретился и с премьером Казахстана — он приехал поддержать сборную своей страны, а еще, конечно, увидеть невероятную церемонию открытия чемпионата мира по профессиональному мастерству.Яркая и шумная — "Казань Арена". Многотысячный стадион встречает национальные сборные со всего мира. Уже завтра они начнут борьбу за звание лучших среди профессионалов.