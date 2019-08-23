Игрок защитной линии клуба испанской Ла Лиги Алавес Гильермо Марипан продолжит карьеру в чемпионате Франции, в Монако. Ранее сообщалось, что на оборонца положили глаз сразу три команды российской премьер-лиги – Спартак, Локомотив и Краснодар.

Игрок защитной линии клуба испанской Ла Лиги "Алавес" Гильермо Марипан продолжит карьеру в чемпионате Франции, в "Монако". Ранее сообщалось, что на оборонца положили глаз сразу три команды российской премьер-лиги – "Спартак", "Локомотив" и "Краснодар".Однако чилиец стоит довольно дорого: "Монако" согласовали трансфер 25-летнего защитника за 15 млн евро, сообщает RMC Sport. При этом монегаски договорились и с самим игроком, который в ближайшее время пройдет медосмотр и станет партнером россиянина Александра Головина.