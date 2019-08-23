Певец Дима Билан является не только подопечным продюсера Яны Рудковской, но и еще крестным отцом ее сына Александра. Блогер Лена Миро прокомментировала свежие новости об артисте, который якобы попал в любовный треугольник.

Певец Дима Билан является не только подопечным продюсера Яны Рудковской, но и еще крестным отцом ее сына Александра. Блогер Лена Миро прокомментировала свежие новости об артисте, который якобы попал в любовный треугольник.В своей новой публикации в "ЖЖ" Лена Миро высказала убеждение, что Яна Рудковская специально пошла во все редакции желтых СМИ, чтобы проплатить публикации о любовном треугольнике". Блогер дала понять, что ни на йоту не верит в те сообщения, которые распространили некоторые СМИ. Она сравнила эту историю с плохим любовным романом.Лену Миро заинтересовал другой вопрос. "Ради чего очевидного гея у нас в стране пытаются выставить натуралом?" – спросила она. Далее блогер высказал свое мнение: "Я считаю, что Дима имеет право быть геем. Почему Дмитрий-Виктор вынужден прикрывать свою жопу бабами, если любит мужчин? Почему, как в цивилизованных странах, он не может открыто стать Элтоном Джоном – пусть, не талантом, а открытым признанием своей ориентации? По-моему, это плохо", – заключила Лена Миро.Ранее в СМИ появились сообщения, что Дима Билан расстался со своей давней возлюбленной, тренером по йоге Инной Андреевой и закрутил роман с молодой аппетитной красоткой Ксенией Дорошкевич. Якобы артист даже выходил с ней в свет и приводил на день рождения .Но в какой-то момент Дима и Ксения поругались, и тот возобновил общение с Инной. "Она родом из Анапы. Познакомилась с Димой, когда он был там на гастролях еще с Айзеншписом. Потом приехала к нему в гости в Москву. Здесь уже меня с ней познакомили", – рассказывала о пассии его старшая сестра Елена.