Воды и кусочек торта попросила у спасателей обнаруженная в лесу живой и невредимой пятилетняя Зарина. Четвертые сутки беспрерывной работы в Нижегородской области на площади почти сто квадратных километров осчастливили не только ее родителей и родственников, но и восемьсот человек, которые, не теряя надежду, продолжали идти по следу малышки.

Воды и кусочек торта попросила у спасателей обнаруженная в лесу живой и невредимой пятилетняя Зарина. Четвертые сутки беспрерывной работы в Нижегородской области на площади почти сто квадратных километров осчастливили не только ее родителей и родственников, но и восемьсот человек, которые, не теряя надежду, продолжали идти по следу малышки. На вертолете Зарину доставили в детскую областную больницу. После осмотра ее поместили в палату интенсивной терапии. Состояние девочки врачи оценивают как близкое к удовлетворительному.Маленькая Зарина сейчас находится в реанимационном отделении, но чувствует себя уже намного лучше. С ней постоянно находится мама."У нее все в порядке. Сидит, разговаривает, общается. Ей раскраску дали, сидит уже и красит", — поделилась мама Зарины Малика Мирзоева."Очень удивительно, что она в таком состоянии — средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному. И это хорошо", — рассказал главный врач Нижегородской областной детской клинической больницы Олег Кадников.Зарина уже начала рассказывать, как ушла из дома в лес искать бабушку, как потерялась, как попала в грозу, как обходилась в лесу без еды и воды, а также о своем чудесном спасении."Спрашиваю ее о том, что она ела, может ежевику или смородину. Дочка говорит, что нет. Спрашиваю, пила ли она хоть чуть-чуть воды в речке или озере, Зарина тоже отрицательно отвечает. Она только говорит, что когда ее нашли, она лежала", — рассказала мама девочки.Изможденную и замерзшую Зарину волонтеры несут к машине скорой помощи, делают короткие остановки, чтобы дать девочке немного воды.Пятилетняя девочка пробыла одна в лесу три с половиной дня — в маечке, шортах и резиновых сапогах на босу ногу. Ребенка нашли в двух километрах от деревни Степановка, откуда Зарина ушла еще в воскресенье, 18 августа днем.Поисковики, которые нашли Зарину, рассказывают, что девочка лежала в зарослях кустарника. Стоять на ногах она уже не могла."Шея была искусана, ноги были в ссадинах. Сапожки и одежда лежали рядом. Зарина была замерзшей и продрогшей. Она разорвала какую-то клееночку, пыталась лежать на ней, а заодно и согреться. Ее всю трясло", — поделилась волонтер Татьяна Солдатова."Она хотела торт и попросила воды. Когда мы спросили ее о самочувствии, она сказала, что не устала. Все это время она держалась молодцом", — рассказал руководитель учебного центра "Ратник" школы №51 Нижнего Новгорода Кирилл Ильин.Волонтеры и оперативные службы сделали почти невозможное, ведь зона поисков — это сто квадратных километров непроходимых лесов, оврагов, озер и болот. Прочесывали местность и днем, и ночью, и в сильную грозу, и в густой туман — не испугал добровольцев даже медведь, на которого наткнулась одна из групп поисковиков."Страшно было, конечно. Но задача стоит — надо выполнять. Особенно это пятилетняя девочка, ей еще страшнее. Мы сразу приступили к поисковой работе", — поделился воспитанник учебного центра "Ратник" школы №51 Нижнего Новгорода Артем Микаелян.Спасение Зарины в лагере добровольцев называют не иначе, как чудо, в которое здесь верил каждый. В глухую деревню Степановка, что на юге Нижегородской области, за эти дни приехали сотни волонтеров из разных областей — от Брянска до Екатеринбурга. В небе кружили вертолеты, озера исследовали водолазы, волонтеры методично, шаг за шагом прочесывали леса — в общей сложности были задействованы более восьмисот человек. И вот девочка нашлась. Всю минувшую ночь она провела в районной больнице.Вертолет санитарной авиации сел на футбольное поле поселка Вознесенское. Пятилетнюю Зарину после осмотра врачей решили перевести в Нижний Новгород, в детскую областную больницу. Там на самом современном оборудовании и будут выхаживать девочку.Маленькую Зарину снова на руках перенесли в вертолет. Она была в сознании и крепко сжимала куклу — подарок местных медсестер. С ней будет не так страшно в небе — в салоне летающей "скорой" маме место не нашлось. Снова разлука, но в этот раз всего на пару часов."Я благодарна Богу. Я благодарю всех, кто искал мою дочь", — выразила слова признательности мама Зарины.Прогнозы врачей оптимистичны. Зарина достаточно быстро идет на поправку. Сама девочка сказала маме, что хочет поскорее выздороветь, вернуться домой и увидеть брата.