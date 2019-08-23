Российский боксер Максим Дадашев посмертно был награжден золотой медалью Евразийской федерации профессионального бокса. Награду от EBP получили менеджер погибшего россиянина Эгис Климас и тренер россиянина Бадди Макгирт.

Российский боксер Максим Дадашев посмертно был награжден золотой медалью Евразийской федерации профессионального бокса. Награду от EBP получили менеджер погибшего россиянина Эгис Климас и тренер россиянина Бадди Макгирт.Медаль Дадашеву была вручена накануне второго конгресса ЕВР, который пройдет в Челябинске с 23 по 24 августа. "Мы скучаем по Максиму. Пусть бог хранит его и поможет его семье", – цитирует американца Макгирта РИА Новости.Напомним, что 19 июля Дадашев проиграл пуэрториканцу Субриэлю Матиасу. Поединок был прерван после 11-го раунда. После боя 28-летний россиянин потерял сознание. Позже он умер в больнице.