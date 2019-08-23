22-летняя дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна в конце июля вернулась в Москву. Поклонники ждали активности в Instagram-аккаунте наследницы по такому случаю, но этого не случилось.

22-летняя дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна в конце июля вернулась в Москву. Поклонники ждали активности в Instagram-аккаунте наследницы по такому случаю, но этого не случилось.Дочь артистки совсем выпала из поля зрения фолловеров. Многие считают, что это связано с повышенным вниманием к их семьи после появившихся слухов об онкологии Анастасии.Сама актриса в последнее время тоже забросила свои социальные сети. Возможно, любопытные подписчики замучили мать и дочь расспросами после просочившейся в Интернет информации о болезни знаменитости.К слову, все члены звездной семьи избегают журналистов и не дают никаких комментариев. Муж звезды, фигурист Петр Чернышев, даже отключил телефон на несколько дней.Напомним, накануне стало известно, что Заворотнюк отменила все спектакли со своим участием. По словам агента актрисы, это связано с тем, что семья оформляет документы для получения американского гражданства. Но поклонники в эту версию слабо верят.Незадолго до известия об отмене, Анастасию видели на светском мероприятии со шрамом на шее. Как писали ранее "Дни.ру", медики считают, что их коллеги неспроста влезли актрисе за грудину. Это делается для того, чтобы исключить лимфосаркому или лимфогрануломатоз – разновидности рака крови.