Пользователей Интернета возмутили кадры, которые сделали в столичном аэропорту Внуково. Там из-за мелочного нарушения в самолет отказались пускать пассажирку, которая опаздывала на похороны в Чебоксары. Очевидцы утверждают, что сначала сотрудники аэропорта придрались к размеру ручной клади, а затем, когда женщина выложила негабаритные вещи, заявили, что та уже опоздала на посадку.

Пользователей Интернета возмутили кадры, которые сделаны во Внуково. Там из-за мелочного нарушения в самолет отказались пускать пассажирку, которая опаздывала на похороны в Чебоксары. Очевидцы утверждают, что сначала сотрудники аэропорта придрались к размеру ручной клади, а затем, когда женщина выложила негабаритные вещи, заявили, что та уже опоздала на посадку.Разжалобить строгих сотрудников Внукова не помогли ни слезы пассажирки, ни просьбы окружающих, сообщает "Россия 24". Данную ситуацию прокомментировали представили авиакомпании "Победа", которая выполняла рейс. Пресс-секретарь Елена Селиванова заявила, что для их организации недопустимо никакое хамство с клиентами, никогда и ни при каких обстоятельствах. По ее словам, они уже отправили претензию в обслуживающую компанию, которая занимается обслуживанием клиентов во Внуково."Они грубо это сделали, неправильно", — отметила Селиванова. При этом она подчеркнула, что сотрудники аэропорта абсолютно правомерно отказали в перевозке, поскольку у них есть правила. "Они жесткие, четкие, но именно эти правила позволяют нам продавать дешевые билеты", — заявила представитель "Победы".В скором времени проверкой происшествия займутся и сотрудники прокуратуры. С соответствующей просьбой к ним уже обратились депутаты Государственной Думы.Замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко направил запрос в транспортную прокуратуру. Он просит разобраться в данной ситуации, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу партии.По словам Евгения Ревенко, во Внуково явно издевались и не пускали на борт авиакомпании "Победа" женщину, которая собиралась вылететь в Чебоксары на похороны своего родственника. Депутат Госдумы считает, что сотрудницы компании UTG должны понести наказание, а сама организация обязана компенсировать пассажирке материальный и моральный ущерб.Ревенко требует разобраться в данной ситуации и наказать виновных в этой "дикой сцене", которая развернулась на глазах сотен пассажиров в одном из крупнейших аэропортов Москвы.