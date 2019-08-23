После провокации США с выходом из ДРСМД и испытанием новейшего вооружения Россия могла быть втянута в гонку вооружений. Однако этого не произойдет, уверены эксперты.

После провокации США с выходом из ДРСМД и испытанием новейшего вооружения Россия могла быть втянута в гонку вооружений. Однако этого не произойдет, уверены эксперты.О том, что полностью зеркальный ответ на агрессивную политику президента США Дональда Трампа будет ошибкой рассказал капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков. Все дело в изначально разных исходных данных."Американцы создают угрозу нашей территории. А мы, разрабатывая ракету средней дальности, создаем угрозу другой территории – Европе, Японии, но не США", – цитирует эксперта. Поэтому, уверен он, Россия должна предпринять ответные шаги, однако они не должны быть полностью зеркальными. Например, отечественные военные должны иметь возможность развернуть дешевые и недорогие системы, дальность действия которых покрывает американскую территорию."Если ответ будем симметричным, то США ничего не почувствуют, а только порадуются. Тогда они достигают своей цели: отвлекают ограниченный российский экономический потенциал", – подчеркнул Константин Сивков.Однако рассчитывать на то, что провокация Дональда Трампа удалась, американским властям не приходится. "Я не думаю, что мы каким-то образом будем втянуты в гонку вооружений. У нас оборонительная доктрина, иной подход. Никаких агрессивных замыслов у нас нет", – цитирует телеканал "" члена Совета Федерации Франца Клинцевича.Об этом же во время обсуждения возможных ответных мер с Советом Безопасности России говорил и Владимир Путин. "Мы, как вы знаете, никогда не хотели, не хотим и не будем втягиваться в затратную, разрушительную для нашей экономики гонку вооружений", – подчеркнул он.