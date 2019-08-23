Игрушечный пистолет и ростовой костюм инопланетянина Стича - такой нехитрый набор позволил двум братьям из Тольятти совершить пять успешных налетов на АЗС и офисы микрокредитов. Злоумышленники попали в объектив камер наблюдения.

Игрушечный пистолет и ростовой костюм инопланетянина Стича — такой нехитрый набор позволил двум братьям из Тольятти совершить пять успешных налетов на АЗС и офисы микрокредитов, сообщили в управлении МВД по Самарской области. Злоумышленники попали в объектив камер наблюдения.Действовали напарники, одному из которых 21 год, а второму 15 лет, по отработанной схеме: заселялись в хостел на пару-тройку дней, заказывали доставку карнавального костюма, с наступлением темноты отлучались, а возвращались лишь под утром.Так, за один день в конце июля, более того, за пару его часов злоумышленники ограбили два офиса микрозаймов, а спустя несколько дней совершили налеты на три заправки. Впрочем, для визита на АЗС они выбрали охотничьи костюмы.Сумму награбленного оперативники не называют, уточняя лишь, что деньги молодые люди быстро потратили. Теперь старшему брату грозит до 10 лет в колонии по статье "Разбой".