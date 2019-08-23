Ввести уроки по киберспорту в школе - такова инициатива Института развития интернета. Даже есть список рекомендуемых игр. Но в Министерстве просвещения идею не поддержали. Почему?

Ввести уроки по киберспорту в школе — такова инициатива Института развития интернета. Даже есть список рекомендуемых игр. Но в Министерстве просвещения идею не поддержали. Почему?Экзамен по "Доте" или пятёрка за танчики. Такие шутки сейчас в сети. А ведь эксперты Института развития интернета в своём письме Минпросвещения вполне серьёзны. Подготовили список игр, которые, по их мнению, стоит проходить в школе, факультативно. В нём известные стратегии, например. Спортивные симуляторы."Дети и так увлекаются играми – играют самостоятельно, стримят свои игры – смотрят, как играют другие, смотрят кибер-спортивные турниры – и наша инициатива заключается в том, чтобы направить их энергию и интерес в позитивное русло. Если включить кибер-факультативы в школьную программу – это позволить раскрыть их навыки, развить таланты. Навыки, такие, как стратегическое, логическое мышление, умение работать в команде – умение быстро реагировать в той или иной ситуации", — считает Оксана Подварко, руководитель проектного офиса Института развития Интернета.А может, лучше язык дополнительный факультативом предлагать? — говорят критики инициативы. Или вот астрономия сейчас на задворках школьного образования."Многие родители вообще ограничивают пребывание детей в интернете, особенно в играх – и наименование этой зависимости медицинское существует, это лудомания. Если родители говорят – не надо играть столько в игры, а в школе это предлагается, получается родители такие вот отсталые люди. Которые тормозят развитие ребёнка – ложная логика, ложная иллюзия, которая будет педагогически навязываться детям. Игры – это всегда сражения, они предполагают дальнейшее развитие за деньги — детей сажают на азартные игры, на самом деле", — поясняет Ольга Леткова, председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ.Ещё такой момент: мальчики виртуальные танковые бои после основных уроков примут на ура, это ясно. А вот девочек все эти апгрейды пушек и брони могут и не увлечь. Хотя на Западе игровая виртуальность в школе вполне себе прижилась. Целыми классами сражаются."Одной из первых стран, которая включила это в образовательную программу – это в 2015-м году стала ещё Швеция. В 2016 – в Норвегии пять часов в неделю ученики отрабатывают игровые действия в "Дота 2", "Лиг оф Легендс" и "Контр-страйк", — рассказывает Оксана Подварко, руководитель проектного офиса Института развития Интернета».Сейчас на переменах только и разговоров, что про виртуальные тактики, это факт. Депутат Милонов считает, что поощрить игрой хорошего ученика — нормально. Но вот смешивать уроки и развлечения?"Мы и так слишком много сражаемся с тем, чтобы снизить зависимость детей от социальны сетей и игрушек – лучше бы они почитали книжку, лучше бы они пообщались друг с другом. Нагружать и без того серьёзно упакованную программу обучения дополнительными факультативами было бы с моей точки зрения спорными решением, поскольку сами игры, предложенные к рассмотрению, тоже являются неоднозначными", — отметил Виталий Милонов, депутат ГД РФ.Приставка "кибер" к школьным факультативам под большим вопросом. Всё-таки в России достаточно традиционная система образования."Геймификация имеет место в развитии современных образовательных технологий, как в России, так и в опыте зарубежных стран. Однако отметим, что школьная программа опирается на государственные образовательные стандарты, сбалансирована исходя из рекомендаций по допустимой нагрузке под каждую возрастную категорию, и добавление подобных предметов способно привести к переутомлению учащихся", — заявило Минпросвещения.А ещё — прокачать героя в "Доте", конечно, увлекательнее, чем написать без ошибок диктант. Но набрать баллов на ЕГЭ кибер-дисциплины помогут вряд ли.