Президент Белоруссии Александр Лукашенко на днях устроил разнос правоохранительным органам, обвинив их в неэффективной работе. Батька в своей привычной манере не скупился на громкие и экспрессивные выражения. Но устроенное белорусским лидером публичное шоу оценили далеко не все: Лукашенко обвинили в неискренности и непонимании сложившейся ситуации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на днях устроил разнос правоохранительным органам, обвинив их в неэффективной работе. Батька в своей привычной манере не скупился на громкие и экспрессивные выражения. Но устроенное белорусским лидером публичное шоу оценили далеко не все: Лукашенко обвинили в неискренности и непонимании сложившейся ситуации.На совещании с силовиками, которое показали в эфире все ведущие телеканалы страны, Лукашенко был предельно откровенен. Он указал правоохранителям на серьезные недостатки в их работе, в том числе фальсификации в ходе уголовных расследований."Некоторые оборзели и прибурели в погонах до того, что они не просто не должны носить эти погоны, они должны быть изъяты из нашего общества в первую очередь", – разошелся белорусский лидер.Устроенный Лукашенко перформанс оценили далеко не все. "Происходящее означает, что Лукашенко ни фига не понимает в проблеме, за которую взялся", – написала журналист Светлана Калинкина в колонке на сайте "Белорусский партизан".По ее мнению, не верно делает выводы о причинах сложившейся ситуации. "Оборзели и обурели" не было бы возможным, если бы в стране была объективная судебная система, уверена журналист.Она напомнила, что в апреле этого года скончался приговоренный к восьми годам тюрьмы Михаил Гладкий. Проблема в том, что мужчина преступления не совершал. Тем не менее компенсации от государства он так и не дождался, сокрушается Калинкина.Если действительно хочет изменить ситуацию к лучшему, ему следует начинать с судебной реформы, уверена журналист. Это позволило бы остановить беспредел на местах, подчеркнула она.