Входы в гипермаркет оцепили и внутрь никого не пускают

Входы в гипермаркет оцепили и внутрь никого не пускаютВо владимирских пабликах социальной сети «ВКонтакте» появились сообщения о том, что в гипермаркете «Глобус» экстренно эвакуируют посетителей и персонал. По словам очевидцев, это стало необходимо после звонка с сообщением о заложенном в гипермаркете взрывном устройстве.В пресс-службе МЧС по Владимирской области подтвердили, что в ТЦ происходит эвакуация, однако сообщений о возгорании в «Глобусе» к ним не поступало.