28-летняя модель Эмили Ратаковски опубликовала в Instagram новый пост. Она сделала неожиданное заявление, которое буквально шокировало фолловеров.

28-летняя модель Эмили Ратаковски опубликовала в Instagram новый пост. Она сделала неожиданное заявление, которое буквально шокировало фолловеров.На снимке звезда запечатлена со своим 32-летним мужем – актером Себастьяном Беар-МакКлардом. Оба они одеты в casual-стиле."Мама и папа", – подписала фото американская модель.То, что началось в комментариях, невозможно описать словами. Подписчики будто с цепи сорвались. Всем хотелось поскорее узнать подробности о первой беременности Эмили.Но хитрая Ратаковски оказалась не так проста. Немного выждав, она рассыпала все надежда любознательных поклонников."Мы с мужем являемся отцом и матерью для нашей собаки Коломбо", – заявила знаменитость.Напомним, Эмили и Себастьян поженились 23 февраля прошлого года. Поразительно, но до бракосочетания они встречались всего пару недель. С предыдущим бойфрендом – музыкантом Джеффом Магидом, модель рассталась лишь за месяц до начала отношений с будущем мужем.Влюбленные не стали устраивать пышной церемонии. Они собрали лишь самых близких друзей и членов семей. Мини-торжество прошло в Нью-Йорке.