Мария Порошина дала откровенное интервью. Популярная актриса рассказала о детях и о роли отца в их судьбе.

Мария Порошина дала откровенное интервью. Популярная актриса рассказала о детях и о роли отца в их судьбе.26 августа стартует продолжение сериала "Родители". В главных ролях Мария Порошина и Александр Самойленко. В рамках презентации нового сезона популярная актриса дала откровенное интервью. Она призналась, что съемки пошли ей на пользу – научилась воспитанию мальчиков (по сюжету, у героини Порошиной трое сыновей).Впрочем, не менее важна роль отца. "Я не хочу становиться женщиной, которая тянет все на себе. Я про то, что, если так получается, что мы живем порознь, что у нас неполная семья, все равно важно, чтобы дети общались с отцом. Это очень важно. Нельзя не понимать этого и мешать этому. Я, наоборот, только стараюсь так настраивать мужчин, чтобы они все-таки проявляли себя, даже если у них не хватает времени. Не надо все перекладывать на жену. Надо их так старательно разворачивать к своим детям и отпускать в свободное плавание с детьми, потому что отцы необходимы в любом возрасте", – цитирует .У актрисы четверо дочерей. У 13-летней Серафимы сейчас переходный возраст в самом расцвете. Порошина отметила, что дочь "колбасит в разные стороны" уже на протяжении двух лет. Сама Мария с этим борется, объясняя Симе, что не нужно стараться походить на других, повторять за ними."Каждый ребенок требует своего подхода и ответственности. Кому-то нужна ласка и поддержка, кого-то нужно убедить, что все хорошо, даже, когда в этот период все совершенно не так. Уверенность мамы в том, что ее ребенок – самый лучший и прекрасный, дает ему сил и веры в себя в этой нелегкой жизни", – приводит слова Марии Порошиной .