После смерти мужа жизнь артистки круто изменилась. Ранее Марина Зудина была сосредоточена только на супруге.

После смерти мужа жизнь артистки круто изменилась. Ранее МаринаЗудина была сосредоточена только на супруге.Артистка призналась, что тяжело перенесла кончину избранника– народного артиста Олега Павловича Табакова. Супруг был для Марины Зудиной центромвсего."Всю жизнь я была сосредоточена на муже, растворена в нем,жила в его бешеном ритме. Конечно, у меня тоже была интенсивная жизнь,поскольку по природе я – человек самостоятельный. И все же главным был ОлегПавлович. Между нами существовала психологическая созависимость, но такая,которая по любви. Сейчас моя жизнь иная" – рассказала звезда в интервью.Сегодня Марина Зудина всю нежность и теплоту дарит детям – Павлуи Марусе – и свои родителям. Актриса стала чаще навещать родных, теперь сердце Зудинойпринадлежит только им."Сейчас я будто наверстываю упущенное, отдаю родителям то,чего недодала. Мы вообще все невероятно сплотились – мама и папа, я, Павел иМария. Когда нет мужчины, который был рядом много лет, любовь к нему в большеймере переносится на других", – отмечаетПо словам артистки, после смерти Табакова родители очень ееподдержали. Помогают в воспитании младшей дочери, хлопочут по хозяйству. "Иногдапопрошу о чем-то, а потом думаю: да что же это я? Им столько лет, а все как кмолодым отношусь", – цитирует