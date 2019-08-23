Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис считает, что не владеющий латышским языком житель страны не должен чувствовать себя комфортно. Свою позицию он изложил в эфире Латвийского радио.

Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис считает, что не владеющий латышским языком житель страны не должен чувствовать себя комфортно. Свою позицию он изложил в эфире Латвийского радио.Судя по словам чиновника, особенно его настораживает проживание в Латвии носителей русского. "Если есть передачи, в которых рассказывают о русских традициях или Пушкине на оригинальном языке, то все в порядке, но я против, когда живущий здесь человек, не зная латышского языка, может чувствовать себя абсолютно комфортно", — сказал Пунтулис.В целом, согласно утверждению министра, самодостаточность русского языка может нести угрозу. Это не единственное высказывание латвийского министра культуры, отдающее русофобией и шовинизмом. Он также поддержал перевод школ на латышский язык обучения, но выразил мнение, что это следовало сделать еще в 1990-е годы.В минувшем году Латвия приняла языковую реформу, практически упразднившую школы, преподававшие на русском языке. Противники реформы, среди которых были этнические латыши, устраивали массовые акции протеста. В Латвии проживают почти 2 миллиона человек, из которых около 40% постоянно говорят на русском языке, напоминает телеканал "Россия 24".