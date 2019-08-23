Данные закрытых социологических опросов не радуют президента Белоруссии Александра Лукашенко, отмечают эксперты. Народное недовольство нарастает и публичные разносы чиновников из Минздрава или сотрудников правоохранительных органов уже не производят на народ такого впечатления, как раньше. По мнению аналитиков, Батька попал в ловушку созданной им системы.
Данные закрытых социологических опросов не радуют президента Белоруссии Александра Лукашенко, отмечают эксперты. Народное недовольство нарастает и публичные разносы чиновников из Минздрава или сотрудников правоохранительных органов уже не производят на народ такого впечатления, как раньше. По мнению аналитиков, Батька попал в ловушку созданной им системы.
Недовольство властью нарастает, и Лукашенко необходимо
что-то предпринять, отметил политический обозреватель Александр Класковский.
Тем более в следующем году в Белоруссии пройдут очередные президентские выборы,
напомнил эксперт.
По всей видимости, в окружении Батьки начали осознавать
негативные тенденции. Лукашенко дал чиновникам установку подобреть, а тема
уважения к людям и соблюдения и их прав стала главной при назначении
высокопоставленных лиц в последнее время, написал эксперт в своей колонке на
belsat.eu.
"Белорусы хотят не бить челом, а участвовать в
управлении государством, влиять на его политику, а если надо, то и менять
фигуры в эшелонах власти", – подчеркнул Класковский.
По его словам, с приближением выборов начинает
искать полумеры. Например, выдвигается инициатива по изменению Конституции и
избирательной системы. Однако черствость чиновников и произвол силовиков
порождает сама система, выстроенная в стране за последние 25 лет, пояснил
аналитик.
"Лукашенко обречен с упорством алхимика колдовать над
суррогатами, заменителями демократии", – заключил Класковский.
Ранее белорусский лидер провел непростой разговор с
министром здравоохранения Владимиром Караником. указал на завышенные
цены на лекарства и потребовал от чиновника принять меры для исправления
ситуации. Ситуацию в здравоохранении республики президент назвал
"болезнью".