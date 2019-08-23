Данные закрытых социологических опросов не радуют президента Белоруссии Александра Лукашенко, отмечают эксперты. Народное недовольство нарастает и публичные разносы чиновников из Минздрава или сотрудников правоохранительных органов уже не производят на народ такого впечатления, как раньше. По мнению аналитиков, Батька попал в ловушку созданной им системы.

Данные закрытых социологических опросов не радуют президента Белоруссии Александра Лукашенко, отмечают эксперты. Народное недовольство нарастает и публичные разносы чиновников из Минздрава или сотрудников правоохранительных органов уже не производят на народ такого впечатления, как раньше. По мнению аналитиков, Батька попал в ловушку созданной им системы.Недовольство властью нарастает, и Лукашенко необходимочто-то предпринять, отметил политический обозреватель Александр Класковский.Тем более в следующем году в Белоруссии пройдут очередные президентские выборы,напомнил эксперт.По всей видимости, в окружении Батьки начали осознаватьнегативные тенденции. Лукашенко дал чиновникам установку подобреть, а темауважения к людям и соблюдения и их прав стала главной при назначениивысокопоставленных лиц в последнее время, написал эксперт в своей колонке наbelsat.eu."Белорусы хотят не бить челом, а участвовать вуправлении государством, влиять на его политику, а если надо, то и менятьфигуры в эшелонах власти", – подчеркнул Класковский.По его словам, с приближением выборов начинаетискать полумеры. Например, выдвигается инициатива по изменению Конституции иизбирательной системы. Однако черствость чиновников и произвол силовиковпорождает сама система, выстроенная в стране за последние 25 лет, поясниланалитик."Лукашенко обречен с упорством алхимика колдовать надсуррогатами, заменителями демократии", – заключил Класковский.Ранее белорусский лидер провел непростой разговор сминистром здравоохранения Владимиром Караником. указал на завышенныецены на лекарства и потребовал от чиновника принять меры для исправленияситуации. Ситуацию в здравоохранении республики президент назвал"болезнью".