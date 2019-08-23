Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего общения с премьер-министром страны Сергеем Румасом сделал заявление о помощи Украине. С такой просьбой, отметил он, к нему обратился лично украинский лидер Владимир Зеленский.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего общения с премьер-министром страны Сергеем Румасом сделал заявление о помощи Украине. С такой просьбой, отметил он, к нему обратился лично украинский лидер Владимир Зеленский.Как успели отметить многие эксперты, с момента государственного переворота на Украине за местными политиками на международной арене закрепилась вполне определенная репутация. Их воспринимают как людей, которые пользуются международными встречами только для того, чтобы попросить помощи, и желательно безвозмездной.Ситуацию осложнял тот факт, что такой подход использовал даже Петр Порошенко будучи президентом Украины. Нельзя сказать, что пришедший ему на смену Владимир Зеленский круто изменил манеру поведения. Бывший шоумен не стесняется обращаться к другим главам государств с просьбами, которые кто-то может счесть стыдными.О подобном разговоре во время обсуждения белорусско-украинских отношений рассказал Александр Лукашенко. Он отметил, что лично общался с Владимиром Зеленским. "Они просили какой-то поддержки", – цитирует белорусского лидера портал "Белта". Примечательно, что сам глава государства не смог сказать ничего определенного об итогах этого контакта. "Как мы, оказываем – не оказываем?", – поинтересовался он у своего премьер-министра Сергеея Румаса.Также президент Белоруссии подчеркнул, что главным вопросом, который интересует его по отношению к политической ситуации в СНГ, являются отношения с Россией. "Какова сейчас ситуация, обстановка, доработаны ли вопросы, которые оставались, и на чем сейчас спотыкаемся, если можно так сказать?", – поинтересовался у главы белорусского правительства.Он добавил, что после встречи с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге многие вопросы удалось снять, а проблемы решить. Однако важно сделать так, чтобы их не осталось вовсе, заключил .