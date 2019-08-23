В Адлерском районе Сочи задержали пятерых предполагаемых участников перестрелки в Краснодаре, в ходе которой один человек был убит, еще один оказался в больнице. Региональное управление МВД опубликовало запись допроса двоих подозреваемых.

В Адлерском районе Сочи задержали пятерых предполагаемых участников перестрелки в Краснодаре, в ходе которой один человек был убит, еще один оказался в больнице. Региональное управление МВД опубликовало запись допроса двоих подозреваемых.Вооруженное противостояние с участием по меньшей мере 10 человек развернулось вечером 20 августа неподалеку от Вишняковского рынка. О причинах конфликта бытует множество версий, основная — молодые люди безуспешно делили торговые площади и сферы влияния. Словесных доводов не хватило, в ход пошло оружие. На глазах у очевидцев 27-летний уроженец Дагестана Ильяс Ванатов получил две пули и позже скончался в операционной. Среди разбежавшихся участников "встречи" обнаружился и еще один пострадавший — мужчину с ранением плеча в больницу доставили полицейские.На поиски зачинщиков конфликта бросили все силы, вечером 22 августа пятерых подозреваемых задержали в Сочи. Сопротивления они не оказали."Море, отдых. Дня четыре назад (приехал), точно не помню", — так обозначил цель своего визита один из мужчин. Какое море он рассчитывал найти непосредственно в Краснодаре, не уточняется."Локальная война" вылилась в два уголовных дела — по статьям "Убийство" и "Хулиганство". Перед следователями теперь стоит непростая задача определить, кто именно произвел выстрелы, приведшие к гибели мужчины.