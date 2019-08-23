Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев, сообщили в посольстве РФ на Украине.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев, сообщили в посольстве РФ на Украине, передает "Интерфакс".По некоторым данным, она пробудет в украинской столице один день. В пресс-службе посольства России на Украине отметили, что о целях визита Москальковой в Киев им не известно.Между тем, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков ранее говорил о возможности скорого обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами, в числе которых будут и украинские моряки.Адвокат осужденных на Украине граждан РФ Валентин Рыбин в комментарии "Известиям" выразил уверенность, что в скором времени такой обмен может состояться.В беседе с корреспондентом ТАСС Рыбин подтвердил, что в отношении осужденных на Украине россиян "ведутся юридические процедуры оформления обмена удерживаемыми лицами с РФ". В частности, в четверг суд на Украине изменил меру пресечения одному из осужденных, которая дает возможность осуществить его обмен.