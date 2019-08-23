Прокуратура края завершила проверку в Кудымкаре. В окрестных деревнях бытовые отходы не вывозят вовсе, зато жители регулярно получают квитанции с начислениями. Как передает Вести Пермь, такой пример в Прикамье далеко не единичный.

Прокуратура края завершила проверку в Кудымкаре. В окрестных деревнях бытовые отходы не вывозят вовсе, зато жители регулярно получают квитанции с начислениями. Как передает "Вести Пермь", такой пример в Прикамье далеко не единичный.Житель деревни Малое Сидорово Раиса Истомина рассказывает, что квитанции оплачивает регулярно, а машина, собирающая мусор, не появилась ни разу за восемь месяцев. Решили больше не платить. "Мы ездили в город. Там заверили, что машина будет завтра же. Но ее так и не было. А говорят, платить будете все равно". Так что приходится складировать мусор у себя в огороде.После проверки сотрудники Кудымкарской прокуратуры установили, что мусор не вывозят почти из 80 деревень и сел Кудымкарского округа. На то есть причины: до некоторых деревень не добраться из-за плохих дорог, до других — просто невыгодно, там живёт мало людей.Стоит отметить, что в организации, которая взялась наладить вывоз мусора в регионе, ситуацию комментировать отказались. Глава администрации Кудымкарского муниципального района Валерий Климов, заявил, что сейчас необходимо найти в бюджете средства под строительство контейнерных площадок и размещение контейнеров. Это приоритетная задача.Однако деньги на контейнеры ТКО будут выделены только в следующем году. А пока жители в недоумении — мусор сжигать у себя в огородах нельзя, выбрасывать его некуда, увозить, видимо, тоже не будут — за что тогда платить деньги?