Супруг ведущей реалити-шоу Дом-2 Курбан Омаров написал
книгу с элементами автобиографии. Избранник Ксении Бородиной рассказал много
личного поклонникам.
Супруг ведущей реалити-шоу "Дом-2" Курбан Омаров написал
книгу с элементами автобиографии. Избранник Ксении Бородиной рассказал много
личного поклонникам.
Например, бизнесмен рассказал о первом сексуальном опыте.
Муж Ксении Бородиной лишился девственности не с ровесницей, как это чаще всего
бывает, а с проституткой. Произошло это, когда Омаров учился в 11 классе.
"Случилось это так. Мои одноклассники предложили: "Че, идешь
с нами в гостиницу? Столько-то стоит. Будет девочка". И я пошел. В Москве в
среднем к 8–9-му классу мальчики и девочки уже теряют девственность, а я только
в 11-м классе до этого дошел. Хотя в 11 лет у меня была "близость" с девочкой.
Но мы были настолько маленькие, что не понимали, что делаем. Мы просто смотрели
на журнал, там дядя на тете лежит, тоже ложились. И все", – пишет Курбан в
своей книге "Откровение".
В той же главе супруг звезды
шоу "Дом-2" рассказал о разводе родителей. Омарову было сего восемь, когда мать
увезла его из отцовского дома в Махачкале в Баку.
По словам Курбана, его
рано отдали в школу – в шест лет, он был самым маленьким классе, и поэтому
самым уязвимым. Каждый раз, меняя школу, Омарову приходилось завоевывать
авторитет, "прописываться" в новом коллективе.
"Я определенным образом научился реагировать на события,
предугадывать ситуации, чувствовать, видеть людей наперед, чтобы не получить
"люлей" или, наоборот, поднадавить, быть приспосабливающимся к сложившейся
ситуации, молниеносно реагировать. Как раз в Баку и случились мои первые
отношения с девушками", – цитирует бизнесмена .
Напомним, по слухам брак и Курбана Омарова
трещит по швам. Якобы бизнесмен изменяет телеведущей. оставили
эту ситуацию без комментариев.