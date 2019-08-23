Супруг ведущей реалити-шоу Дом-2 Курбан Омаров написал книгу с элементами автобиографии. Избранник Ксении Бородиной рассказал много личного поклонникам.

Супруг ведущей реалити-шоу "Дом-2" Курбан Омаров написалкнигу с элементами автобиографии. Избранник Ксении Бородиной рассказал многоличного поклонникам.Например, бизнесмен рассказал о первом сексуальном опыте.Муж Ксении Бородиной лишился девственности не с ровесницей, как это чаще всегобывает, а с проституткой. Произошло это, когда Омаров учился в 11 классе."Случилось это так. Мои одноклассники предложили: "Че, идешьс нами в гостиницу? Столько-то стоит. Будет девочка". И я пошел. В Москве всреднем к 8–9-му классу мальчики и девочки уже теряют девственность, а я тольков 11-м классе до этого дошел. Хотя в 11 лет у меня была "близость" с девочкой.Но мы были настолько маленькие, что не понимали, что делаем. Мы просто смотрелина журнал, там дядя на тете лежит, тоже ложились. И все", – пишет Курбан всвоей книге "Откровение".В той же главе супруг звездышоу "Дом-2" рассказал о разводе родителей. Омарову было сего восемь, когда матьувезла его из отцовского дома в Махачкале в Баку.По словам Курбана, егорано отдали в школу – в шест лет, он был самым маленьким классе, и поэтомусамым уязвимым. Каждый раз, меняя школу, Омарову приходилось завоевыватьавторитет, "прописываться" в новом коллективе."Я определенным образом научился реагировать на события,предугадывать ситуации, чувствовать, видеть людей наперед, чтобы не получить"люлей" или, наоборот, поднадавить, быть приспосабливающимся к сложившейсяситуации, молниеносно реагировать. Как раз в Баку и случились мои первыеотношения с девушками", – цитирует бизнесмена .Напомним, по слухам брак и Курбана Омароватрещит по швам. Якобы бизнесмен изменяет телеведущей. оставилиэту ситуацию без комментариев.