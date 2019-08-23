Приобрести спиртное можно будет только в кафе или ресторанах

Приобрести спиртное можно будет только в кафе или ресторанахВ День города, 31 августа, во всех магазинах в центре Владимира запретят продавать алкоголь. Соответствующее постановление выпустили в мэрии, чтобы обеспечить безопасность участников гуляний на празднике.Приобрести спиртное можно будет только в кафе или ресторанах. Но при условии, что посетители будут распивать купленный алкоголь в заведении.Напомним, Владимиру исполняется 1029 лет. Гуляния начнутся в 12:00 на Соборной площади. Всего в центре будут работать 9 праздничных площадок. На празднике выступит популярный хип-хоп исполнитель Федук.