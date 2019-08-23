На переправе через Керченский пролив неспокойно. Несколько дней назад россияне создали там аварийную ситуацию. Теперь строителям пришлось устранять последствия неприятного инцидента и начинать демонтаж на Крымском мосту.

На переправе через Керченский пролив неспокойно. Несколько дней назад россияне создали там аварийную ситуацию. Теперь строителям пришлось устранять последствия неприятного инцидента и начинать демонтаж на Крымском мосту.С переправы демонтировали первый символический "замоклюбви". Об этом сообщили в пресс-службе трассы – инфоцентре "Крымскиймост".Это первый случай, когда на переправу повесили замок."Служба эксплуатации была вынуждена убрать замок с барьерного ограждения вцелях соблюдения норм безопасности на мосту", – говорится в сообщении.Замок на Крымском мосту на днях повесили молодожены изРоссии. Они отправились в Крым на медовый месяц. Влюбленные остановились напереправе и повесили символический замок в форме сердца. При этом остановка натрассе запрещена.В инфоцентре "Крымский мост" новоиспеченныхсупругов поздравили со свадьбой. Вместе с тем там предупредили об опасностиподобных действий: молодожены установили ложный аварийный знак и тем самымсоздали на трассе угрозу ДТП.Ранее "Дни.ру" писали о любопытных подробностяхстроительства . Оказалось, что часть щебня, использованного длявозведения переправы, была поставлена с заводов в Винницкой области Украины.Таким образом, Незалежная, которая нещадно критикует переправу и грозится ееподорвать, внесла свою лепту в строительство.Автомобильная часть Крымского моста открылась в мае прошлогогода. С того момента по ней проехало более пяти миллионов автомобилей.Последний рекорд был установлен в середине августа – тогда за один день напереправе побывало почти 36 тысяч транспортных средств.До конца текущего года на Крымском мосту заработает железнаядорога, сообщает . Как пишет со ссылкой на министра транспорта Евгения Дитриха, работы на переправе идут по графику.Железная дорога по соединит крупнейшие города полуострова с Москвой иСанкт-Петербургом. Приобрести билеты можно будет с сентября.