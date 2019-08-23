На переправе через Керченский пролив неспокойно. Несколько дней назад россияне создали там аварийную ситуацию. Теперь строителям пришлось устранять последствия неприятного инцидента и начинать демонтаж на Крымском мосту.
На переправе через Керченский пролив неспокойно. Несколько дней назад россияне создали там аварийную ситуацию. Теперь строителям пришлось устранять последствия неприятного инцидента и начинать демонтаж на Крымском мосту.
С переправы демонтировали первый символический "замок
любви". Об этом сообщили в пресс-службе трассы – инфоцентре "Крымский
мост".
Это первый случай, когда на переправу повесили замок.
"Служба эксплуатации была вынуждена убрать замок с барьерного ограждения в
целях соблюдения норм безопасности на мосту", – говорится в сообщении.
Замок на Крымском мосту на днях повесили молодожены из
России. Они отправились в Крым на медовый месяц. Влюбленные остановились на
переправе и повесили символический замок в форме сердца. При этом остановка на
трассе запрещена.
В инфоцентре "Крымский мост" новоиспеченных
супругов поздравили со свадьбой. Вместе с тем там предупредили об опасности
подобных действий: молодожены установили ложный аварийный знак и тем самым
создали на трассе угрозу ДТП.
Ранее "Дни.ру" писали о любопытных подробностях
строительства . Оказалось, что часть щебня, использованного для
возведения переправы, была поставлена с заводов в Винницкой области Украины.
Таким образом, Незалежная, которая нещадно критикует переправу и грозится ее
подорвать, внесла свою лепту в строительство.
Автомобильная часть Крымского моста открылась в мае прошлого
года. С того момента по ней проехало более пяти миллионов автомобилей.
Последний рекорд был установлен в середине августа – тогда за один день на
переправе побывало почти 36 тысяч транспортных средств.
До конца текущего года на Крымском мосту заработает железная
дорога, сообщает . Как пишет со ссылкой на министра транспорта Евгения Дитриха, работы на переправе идут по графику.
Железная дорога по соединит крупнейшие города полуострова с Москвой и
Санкт-Петербургом. Приобрести билеты можно будет с сентября.