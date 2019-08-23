Пожилая женщина сняла со своего счёта 70 тысяч рублей, после чего встретилась с злоумышленником и передала ему денежные средства....

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Северного Измайлово задержали одного из подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионерок.В службу «102» обратилась 85-летняя москвичка. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся якобы её внуком, который рассказал, что попал в ДТП и ему необходимо 250 тысяч рублей на срочную операцию. Пожилая женщина сняла со своего счёта 70 тысяч рублей, после чего встретилась с злоумышленником и передала ему денежные средства.Через некоторое время заявительница позвонила своей родной 86-летней сестре и попросила её оказать материальную помощь внуку, добавив недостающую сумму, на что женщина согласилась и отдала злоумышленнику ещё 200 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Главной улице. Им оказался 37-летний приезжий.По данному факту следствием ОМВД России по району Северное Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73