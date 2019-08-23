Эксперт назвал серьезную причину, которая вызвала страшную болезнь Владимира Зеленского. Не по своей воле президент Украины не может самостоятельно принимать важные решения.

Эксперт назвал серьезную причину, которая вызвала страшную болезнь Владимира Зеленского. Не по своей воле президент Украины не может самостоятельно принимать важные решения.Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара в эфире канала PolitWera на YouTube сделал громкое заявление о "детской болезни" Владимира Зеленского. По его словам, президент Украины банально боится брать на себя ответственность за важные решения и ждет, что инициативу проявит кто-то другой.Директор института политических исследований, политолог Сергей Марков согласен с оценкой бывшего украинского чиновника, однако считает, что Владимир Зеленский не может начать исполнять свои предвыборные обещания не по собственной вине. Симптомы его "болезни" вызваны весьма серьезными причинами."Зеленский идет по пути Порошенко не потому, что он дурачок. Это связано с тем, что Зеленский боится, что американцы заблокируют его реальный приход к власти", – цитирует эксперта. Политолог напомнил, что в начале своей работы на посту президента Украины Петр Порошенко также выражал желание мирным путем решить конфликт в Донбассе и наладить сотрудничество с Россией."Однако реальная диктатура на Украине, а именно спецслужбы США, Великобритании, Канады и Польши не дали Порошенко пойти на мир", – уверен Сергей Марков. По его словам, Запад обложил бывшего президента военными преступниками со всех сторон. В итоге ему не удалось добиться хоть сколько-нибудь заметных успехов. Вдобавок ко всему Петр Порошенко буквально уничтожил свою репутацию."Повторить судьбу Порошенко Зеленский боится. Поэтому Зеленский не столько идет по пути Порошенко, сколько показывает себя в роли Порошенко", – считает Сергей Марков.