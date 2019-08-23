Как оказалось, существует ряд профессий, который негативно влияет на репродуктивную функцию. Об этом заявили специалисты из НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова.

Как оказалось, существует ряд профессий, который негативно влияет на репродуктивную функцию. Об этом заявили специалисты из НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова.По словам докторов, на возможность родить отрицательно влияют связанные с воздействием химикатов и вибрацией виды деятельности. К таким профессиям относятся: маляр, литейщик, гавальник, чистельщик, оператор на заправках, а также водитель, дорожник, гравер, шлифовальщик, клепальщик.Для женщин особую угрозу несет работа с микроорганизмами. По данным , в эту группу входят работники медучреждений и исследовательских лaборaторий, водоочистных сооружений, животноводствa и пищевой промышленности.Кроме того, женщинам не рекомендуется работать укладчиками-упаковщиками, такелажниками и формовщиками, поскольку эти профессии связаны с поднятием тяжестей, что, в свою очередь, негативно влияет на работу женской репродуктивной системы, сообщает .Специалисты также отметили, что слабому полу стоит избегать тяжестей и перестать трудиться в экстремальных условиях – в очень жарком или слишком холодном климате. Деятельность, связанная с воздействием электрических, электромагнитных и магнитных полей тоже может негативно сказаться на здоровье женщин."На репродуктивное здоровье влияет множество факторов: нерациональное питание, вредные привычки, низкая двигательная активность, недостаточный сон, психоэмоциональные перегрузки, которые действуют сонаправленно с производственными факторами риска, увеличивая вероятность патологий репродуктивной сферы", – рассказали в НИИ медицины труда.По словам экспертов, у мужчин бесплодие могут вызвать все вышеперечисленные негативные условия труда. За исключением тяжести рабочего процесса, утверждает.