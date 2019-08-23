Московский Спартак проводит в Португалии первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы с Брагой. Первая половина встречи завершилась вничью 0:0.

Московский "Спартак" проводит в Португалии первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы с "Брагой. Первая половина встречи завершилась вничью 0:0.Москвичи довольно уверенно провели первую половину встречи. Спартаковцы надежно действовали в обороне. За весь первый тайм хозяева создали считанное количество опасных моментов у ворот Александра Максименко. После розыгрыша штрафного Палинья пробил головой в падении, но Максименко отвел угрозу. Незадолго до перерыва Франсержиу опасно бил после розыгрыша углового, но пробил мимо."Спартак" тоже провел несколько интересных атак. Эсекиель Понсе после отличной комбинации пробил во вратаря Матеуса. Перед этим аргентинский легионер москвичей угодил в офсайд. Опасно бил Зелимхан Бакаев, но Матеус отразил удар. Наконец удару Понсе не хватило точности.После первого тайма пока ничья 0:0. Впереди еще 45 минут игры.