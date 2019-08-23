Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о планах руководства страны по возвращению в G8. Официальный представитель Кремля отметил, что международные встречи подобного формата не являются приоритетными для Москвы.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о планах руководства страны по возвращению в G8. Официальный представитель Кремля отметил, что международные встречи подобного формата не являются приоритетными для Москвы.Идею о том, что России пора возвращаться в "Большую восьмерку", первым из международных лидеров публично решился озвучить президент Франции Эммануэль Макрон. Следом за ним эту мысль высказал нынешний глава Белого дома Дональд Трамп.Теперь о возвращении Москвы в G8 говорят как о практически решенном деле. Дескать, осталось уладить пару формальностей, выполнить несколько условий и встречи в подобном формате возобновятся. Однако возникает вопрос, заинтересована ли в таком развитии событий сама Россия."Возврат России в G8 – не самоцель", – цитирует официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. "Предпочтительнее выглядит формат "двадцатки", в которую входят также Индия, Китай и ряд других стран", – добавил он.Отметим, как писали ранее "Дни.ру" эксперты уличили Эммануэля Макрона в странном занятии. Дескать, он пытается обменять лестные слова, за которыми, однако, не стоит ничего реального, на конкретные шаги со стороны Москвы."Надо понимать, что от России требуют конкретных уступок во многих сферах. Поэтому заигрывание с Россией – риторическое, его цель – достичь абсолютно практических уступок", – предупреждал Руслан Бортник. Встреча Путина с Макроном, по его словам, действительно показала усиление роли России, однако раньше времени обольщаться не стоит.