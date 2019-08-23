Болезнь президента Украины Владимира Зеленского может сыграть с ним злую шутку. Из-за нее глава государства не может выполнять предвыборные обещания. В экспертном сообществе выступили с важным заявлением о состоянии лидера Незалежной.
Болезнь президента Украины Владимира Зеленского может сыграть с ним злую шутку. Из-за нее глава государства не может выполнять предвыборные обещания. В экспертном сообществе выступили с важным заявлением о состоянии лидера Незалежной.
Владимир Зеленский следует по пути своего предшественника
Петра Порошенко и противоречит собственным обещанием. Об этом эфире канала
PolitWera на YouTube заявил бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.
Он не исключил, что Зеленский боится брать на себя
инициативу и ждет, когда ее проявит кто-то другой – премьер-министр, глава
оборонного ведомства, руководитель МИДа. Состояние главы государства эксперт
назвал "детской болезнью". Вторая причина, почему президент до сих
пор не начал исполнять предвыборные обещания, может крыться в некомпетентности
его команды, предположил бывший дипломат.
Кожара с сожалением констатировал, что у Зеленского все
меньше желания разбираться в исторических фактах и реально оценивать свои
возможности. "Мне кажется, что вот такое всезнайство с ними может сыграть
плохую службу", – сказал Кожара.
Он отметил, что нынешний глава государства идет по пути
предшественника, повторяя за ним практически те же заявления. Хотя во время
предвыборной кампании, напомнил экс-дипломат, заверял, что готов "встречаться хоть с чертом лысым", лишь бы решить наболевшие вопросы.
К сожалению, пока желания встречаться "с чертом
лысым" у Зеленского не просматривается, констатировал Кожара. "Вот
такие последовательные, по стопам Порошенко, шаги вселяют какое-то
разочарование", – сказал бывший дипломат.
Напомним, одним из главных предвыборных обещаний
было прекращение войны в Донбассе. Но пока ситуация в регионе остается
напряженной. Очередное перемирие, заключенное уже при новом украинском лидере,
было быстро нарушено силовиками. Под обстрел вновь попали мирные населенные
пункты региона.