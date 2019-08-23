Болезнь президента Украины Владимира Зеленского может сыграть с ним злую шутку. Из-за нее глава государства не может выполнять предвыборные обещания. В экспертном сообществе выступили с важным заявлением о состоянии лидера Незалежной.

Болезнь президента Украины Владимира Зеленского может сыграть с ним злую шутку. Из-за нее глава государства не может выполнять предвыборные обещания. В экспертном сообществе выступили с важным заявлением о состоянии лидера Незалежной.Владимир Зеленский следует по пути своего предшественникаПетра Порошенко и противоречит собственным обещанием. Об этом эфире каналаPolitWera на YouTube заявил бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.Он не исключил, что Зеленский боится брать на себяинициативу и ждет, когда ее проявит кто-то другой – премьер-министр, главаоборонного ведомства, руководитель МИДа. Состояние главы государства экспертназвал "детской болезнью". Вторая причина, почему президент до сихпор не начал исполнять предвыборные обещания, может крыться в некомпетентностиего команды, предположил бывший дипломат.Кожара с сожалением констатировал, что у Зеленского всеменьше желания разбираться в исторических фактах и реально оценивать своивозможности. "Мне кажется, что вот такое всезнайство с ними может сыгратьплохую службу", – сказал Кожара.Он отметил, что нынешний глава государства идет по путипредшественника, повторяя за ним практически те же заявления. Хотя во времяпредвыборной кампании, напомнил экс-дипломат, заверял, что готов "встречаться хоть с чертом лысым", лишь бы решить наболевшие вопросы.К сожалению, пока желания встречаться "с чертомлысым" у Зеленского не просматривается, констатировал Кожара. "Воттакие последовательные, по стопам Порошенко, шаги вселяют какое-торазочарование", – сказал бывший дипломат.Напомним, одним из главных предвыборных обещанийбыло прекращение войны в Донбассе. Но пока ситуация в регионе остаетсянапряженной. Очередное перемирие, заключенное уже при новом украинском лидере,было быстро нарушено силовиками. Под обстрел вновь попали мирные населенныепункты региона.