Певица Анна Седокова на данный момент не состоит ни в каких официальных отношениях. Тем не менее, слухи вокруг ее личной жизни не утихают, а лишь набирают обороты.

Певица Анна Седокова на данный момент не состоит ни в каких официальных отношениях. Тем не менее, слухи вокруг ее личной жизни не утихают, а лишь набирают обороты.На днях 36-летнюю артистку застукали в компании юного мужчины. Им оказался 27-летний баскетболист Янис Тимм.Папарацци запечатлели их в турецком отеле. Парочка нежно обнималась, не подозревая, что за ними следят.Ни Анна, ни Янис никаких комментариев на этот счет пока не дали. Но романтические подписи под постами у исполнительницы наталкивают поклонников на мысль, что у Седоковой закрутился очередной роман.Отметим, Тимм перебрался в столицу из Латвии. Он живет в Москве всего три года. В то же время спортсмен женился на девушке по имени Санна, которая в скором времени подарила возлюбленному сына. Но примечательно, что недавно баскетболист удалил из социальной сети Instagram все совместные снимки с супругой.Напомним, пару недель назад певица была замечена в компании другого мужчины. Это был Андрей Миронов – защитник хоккейного клуба "Динамо". Они не спеша прогуливались вдоль бассейна. К слову, этот спортсмен тоже младше Седоковой на 10 лет.