Американские водолазы впервые с 2005 года спустились к Титанику. Лежащий на дне в 600 километрах от Ньюфаундленда лайнер стремительно разрушается. Исследователи пять раз погружались к пароходу, сняли судно в формате 4К и выстроили его реалистичную 3D-модель. Выводы неутешительны, а результаты шокирующие.

Американские водолазы впервые с 2005 года спустились к "Титанику". Лежащий на дне в 600 километрах от Ньюфаундленда лайнер стремительно разрушается. Исследователи пять раз погружались к пароходу, сняли судно в формате 4К и выстроили его реалистичную 3D-модель. Выводы неутешительны, а результаты шокирующие.Наибольший шок вызвало быстрое разрушение офицерских кают по правому борту за каютой капитана. Эксперт по истории "Титаника" Паркс Стефенсон предполагает, что процесс разрушения корабля будет лишь ускоряться. Причина разрушения исследователи назвали активность бактерий, обитающих на дне океана и разрушающих металлические конструкции. В результате металл становятся хрупким и рассыпает на мелкие частицы, сообщает ТАСС.Кроме того, свой взнос в будущее исчезновение "Титаника" вносит коррозия металла в соленой воде и наличие стремительно меняющихся океанических течений.В России новость о разрушении "Титаника" не произвела должного впечатления."Ужасающие" разрушения затонувшего парохода закономерны, считает руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич. Это потому, добавляет он, что часть конструкций "Титаника" сделана из тонкого металла – обычная черная сталь. Полностью прогнили и верхняя палуба, и каюта радиста."К новости о разрушении "Титаника" я отношусь абсолютно спокойно, потому что я знал, что надстройка корабля рано или поздно рухнет. Ничего другого ожидать было нельзя, — приводит РИА Новости слова Сагалевича. — А корпус будет стоять. Он мощный, здоровый, думаю, простоит еще несколько десятилетий"."Думаю, глобального обрушения конструкций, которым нас пугают, ждать не стоит, — считает председатель Историко-исследовательского сообщества "Титаника" Максим Полищук. – Это мы увидим еще не скоро. Некоторые элементы, такие как якоря, будут на своем месте еще не один век".С 1991 по 2005 год было восемь российских экспедиций к "Титанику". Анатолий Сагалевич спускался к судну 57 раз. И мог отметить динамику разрушений, так как каждое следующее погружение выявляло новые изменения. При помощи глубоководных аппаратов "Мир" Джеймс Кэмерон снимал кадры для своего фильма, а также вел трансляцию погружения на весь мир."Титаник" после столкновения с айсбергом ночью 15 апреля 1912 года раскололся на две части, которые лежат на большом расстоянии друг от друга на дне Атлантического океана на глубине около 4 тысяч метров. Так закончился последний рейс судна из Саутгемптона в Нью-Йорк. Между столкновением с айсбергом и гибелью корабля прошло всего 2 часа 40 минут. Погибли порядка полутора тысяч человек. 712 удалось спастись. Их через полтора часа крушения "Титаника" подобрала "Карпатия".