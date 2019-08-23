Главный тренер московского Спартака Олег Кононов объяснил причины поражения от португальской Браги в первом матче третьего раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. По мнению наставника красно-белых, непростое дерби с ЦСКА сказалось на результате встречи.

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов объяснил причины поражения от португальской "Браги" в первом матче третьего раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. По мнению наставника красно-белых, непростое дерби с ЦСКА сказалось на результате встречи."Тяжелейшее дерби с ЦСКА, смена температуры и часовых поясов, перелет более 5 часов – все это сказалось. Не надо списывать "Спартак" со счетов, у нас есть еще вторая игра", – цитирует Кононова ТАСС.Напомним, что 22 августа "Спартак" на выезде уступил "Браге" со счетом 0:1. Ответная встреча состоится 29 августа в Москве.