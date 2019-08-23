Омскую область за полгода покинули почти 30 тысяч жителей, сообщает Омскстат. А на постоянное место жительства в регион прибыли более 20 тысячи человек.

Омскую область за полгода покинули почти 30 тысяч жителей, сообщает Омскстат. А на постоянное место жительства в регион прибыли более 20 тысячи человек.Кроме того, подведены итоги демографических показателей. Как сообщает "Вести Омск", в регионе падает рождаемость — с января по июль на свет появились более 10 тысяч детей. Вместе с тем, неуклонно растет смертность, так за полгода умерло 12,5 тысяч омичей. Чаще всего причиной смерти являются заболевания сердечно-сосудистой системы и онкология.