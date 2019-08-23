На Комсомольской площади на водителя такси напал неизвестный. Угрожая предметом, похожим на нож, он завладел принадлежащим ему автомобилем «Киа Рио»...

Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО задержали 26-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в разбойном нападении на водителя такси.В полицию поступило заявление от 36-летнего мужчины, работающего водителем такси. Он сообщил, что на Комсомольской площади на него напал неизвестный. Угрожая предметом, похожим на нож, он завладел принадлежащим ему автомобилем «Киа Рио», после чего скрылся. Материальный ущерб составил более 450 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали подозреваемого. У злоумышленника изъят похищенный автомобиль.Следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60