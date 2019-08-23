Оренбургский музей получил в дар коллекцию картин русских художников XX века. Все полотна из фондов Международной конфедерации Союза художников переданы при поддержке Ассоциации литературных музеев Союза музеев России. Об этом сообщает ГТРК Оренбург.

Оренбургский музей получил в дар коллекцию картин русских художников XX века. Все полотна из фондов Международной конфедерации Союза художников переданы при поддержке Ассоциации литературных музеев Союза музеев России. Об этом сообщает ГТРК "Оренбург".Экспозиция выставки, представленной в музее изобразительных искусств, по мнению сотрудников, включает в себя настоящие шедевры. Это работы лучших русских художников, в том числе уже ставших классиками, а также полотна народных творцов. Среди имен — советские живописцы Д.К. Мочальский, Г.Г. Нисский, А.Ю. Никич-Криличевский. Таким образом, обогатилась музейная коллекция картин советского периода.Такой дорогой подарок к 60-летию коллектив музея получил благодаря поддержке и сотрудничеству с Минкультом России. Всего в Оренбургском областном музее собраны более десяти тысяч произведений искусства, начиная с конца 17 века и заканчивая нашими днями.