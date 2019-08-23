Первый президент Украины Леонид Кравчук выступил с предостережением Владимиру Зеленскому. В его словах нашли жесткую критику в адрес предыдущего главы государства Петра Порошенко.

Первый президент Украины Леонид Кравчук выступил с предостережением Владимиру Зеленскому. В его словах нашли жесткую критику в адрес предыдущего главы государства Петра Порошенко.С того момента, как Петр Порошенко перестал возглавлять Украину его проблемы стали нарастать словно снежный ком. Неожиданно много экспертов и политиков стали видеть недостатки в его работе и активно на них указывать. После возбуждения уголовных дел в отношении экс-главы государства эти заявления стали только громче. Раздался среди них и голос первого президента Украины Леонида Кравчука.Обращаясь к Владимиру Зеленскому он весьма нелестно отозвался об итогах работы его предшественника. "Если и эта власть пойдет по дороге предыдущей, особенно последней власти, без преувеличения скажу, что Украина не выдержит", – цитирует издание "Политнавигатор" Леонида Кравчука., напомнил он, не смог побороть ни одну из проблем Украины. "Время непростое – самая большая бедность в Европе, самая высокая коррупция, война, кровь, ужас, смерть – все обещания превратились в игрушки, а ничего в практическом смысле не сделано", – подчеркнул первый президент Украины.Для многих комментаторов столь жесткое подведение итогов работы со стороны Леонида Кравчука стало полной неожиданностью. Они предположили, что не мог ждать подобного удара в спину и сам политик. Впрочем, сейчас у него хватает и других проблем. Речь идет об уголовных делах, возбужденных в отношении экс-президента. Число обвинений так велико, отмечают пользователи Сети, а народный гнев так силен, что для одного только народного спокойствия стоило бы сразу же отправить Порошенко за решетку.