Из-за задымления на борту авиалайнера американской компании Hawaiian Airlines следовавший по маршруту Окленд – Гонолулу самолет совершил экстренную посадку в аэропорту назначения. Пострадали семь пассажиров.

Из-за задымления на борту авиалайнера американской компании Hawaiian Airlines следовавший по маршруту Окленд – Гонолулу самолет совершил экстренную посадку в аэропорту назначения. Пострадали семь пассажиров.Дым начал заполнять салон самолета, в котором находились 184 пассажира и семь членов экипажа, за 20 минут до приземления, и экипажем было принято решение об экстренной посадке, передает ТАСС. После благополучного приземления для эвакуации людей использовались надувные трапы.Причины инцидента пока не установлены, ведется расследование.