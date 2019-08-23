Знаменитый режиссер сломал ногу. Несмотря на проблемы со здоровьем, Никита
Михалков все же посетил запланированное ранее мероприятие.
Знаменитый режиссер сломал ногу. Несмотря на проблемы со здоровьем, Никита
Михалков все же посетил запланированное ранее мероприятие.
73-летний артист приехал на крымский фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт"
на костылях. Видео, на котором знаменитость общается со слушателями на
двухчасовом мастер-классе, опубликовал Telegram-канал Super.
По взглядам окружающих
заметно, что они немного шокированы. Никита Михалков откровенно рассказал им о
своей травме. Как
именно кинематографист сломал ногу, не уточняется.
Отметим, первый в России фестиваль творческих
сообществ "Таврида-Арт" является частью арт-кластера
"Таврида", в который также входят форум молодых деятелей культуры и
искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция
"Таврида". Мероприятие проходит 20-26 августа. На него подано более
50 тысяч заявок. Ожидается участие более 30 тысяч зрителей. Участники смогут
получить гранты размером до трех миллионов рублей на развитие своих проектов.
Напомним,
в сентябре 2018 года режиссер оказался на
операционном столе. У было повреждение, которое его друг, заслуженный
художник России Александр
Адабашьян назвал "малоприятной травмой спортивного свойства".
Семья ситуацию не комментировала. Как
писали "Дни.ру", исключение сделала только Надежда Михалкова. Она
успокоила поклонников, сообщив, что у отца все в порядке, и волноваться не
стоит.