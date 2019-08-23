Знаменитый режиссер сломал ногу. Несмотря на проблемы со здоровьем, Никита Михалков все же посетил запланированное ранее мероприятие.

Знаменитый режиссер сломал ногу. Несмотря на проблемы со здоровьем, НикитаМихалков все же посетил запланированное ранее мероприятие.73-летний артист приехал на крымский фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт"на костылях. Видео, на котором знаменитость общается со слушателями надвухчасовом мастер-классе, опубликовал Telegram-канал Super.По взглядам окружающихзаметно, что они немного шокированы. Никита Михалков откровенно рассказал им освоей травме. Какименно кинематографист сломал ногу, не уточняется.Отметим, первый в России фестиваль творческихсообществ "Таврида-Арт" является частью арт-кластера"Таврида", в который также входят форум молодых деятелей культуры иискусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция"Таврида". Мероприятие проходит 20-26 августа. На него подано более50 тысяч заявок. Ожидается участие более 30 тысяч зрителей. Участники смогутполучить гранты размером до трех миллионов рублей на развитие своих проектов.Напомним,в сентябре 2018 года режиссер оказался наоперационном столе. У было повреждение, которое его друг, заслуженныйхудожник России АлександрАдабашьян назвал "малоприятной травмой спортивного свойства".Семья ситуацию не комментировала. Какписали "Дни.ру", исключение сделала только Надежда Михалкова. Онауспокоила поклонников, сообщив, что у отца все в порядке, и волноваться нестоит.