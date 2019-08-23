На Чукотке готовятся к прибытию первой в мире плавучей атомной электростанции Академик Ломоносов. Уже сегодня она должна отправиться из Мурманска в самый северный город России - Певек. А в декабре запланирована выдача первых киловатт.

На Чукотке готовятся к прибытию первой в мире плавучей атомной электростанции "Академик Ломоносов". Уже сегодня она должна отправиться из Мурманска в самый северный город России — Певек. А в декабре запланирована выдача первых киловатт. Эта станция, разработанная российскими специалистами, должна решить проблемы энергоснабжения отдаленных городов и поселков, а ещё, к примеру, газовых и нефтяных платформ, расположенных в открытом море. Ей не страшны ни айсберги, ни экстремально низкие температуры.Уникальная. Единственная в мире. Это про нее — плавучую атомную теплоэлектростанцию "Академик Ломоносов".Судно вне классификаций. Гигант – высотой с многоэтажный дом. При этом компактный — полторы сотни метров в длину. Максимальная мощность — 80 мегаватт. Это означает, что ПАТЭС может осветить, обогреть и даже обеспечить водой город. Собственно, она должна решить проблему энергоснабжения отдаленки – городов и поселков – когда на сотни километров ни души, а климатические условия близки к экстремальным."Данный проект был разработан с позиции того, что в нашей стране много регионов труднодоступных для строительства общепринятого и, соответственно, там сложно что-либо построить. Данный энергоблок можно достаточно быстро транспортировать в ту точку, где необходимо предоставление электроэнергии для нужд населения и объектов промышленности", — пояснил Дмитрий Алексеенко, заместитель директора филиала Росэнергоатом дирекции по соображению и эксплуатации АТЭС.Власти Чукотки, куда и направится плавучая станция, возлагают на нее особые надежды. Полагают, что она позволит модернизировать энергосистему округа и снизить тариф на электроэнергию. В Певеке станция должна работать абсолютно автономно, при этом, будучи безопасной.ПАТЭС совершенно невозможно опрокинуть, она может выдержать любые удары ветра, столкновение с айсбергом и пережить волну цунами. Ее сердце – два ядерных реактора — отделяют от внешней среды пять контуров. "Академик Ломоносов" построили на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Это головной проект целой серии мобильных атомных энергоблоков."Это первый в мире плавучий атомный энергоблок. Росэнергоатом уже разрабатывает целую линейку большей мощности, оптимизированной, более экономичной установки. И на сегодня мы разрабатываем не только плавучие атомные энергоблоки, но и планируем эти ядерные установки транспортного типа на основе их строить и наземные атомные электростанции", — рассказал Павел Леонидович Ипатов, заместитель генерального директора – директор по специальным проектам и инициативам АО "Концерн Росэнергоатом".То есть, в будущем у России может появиться целый энергетический флот.